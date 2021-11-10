طلب إحاطة لوزير التعليم: المعلم لم يؤهل لتدريس المناهج الجديدة

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدم تأهيل المعلمين بالشكل الكافي لتدريس المناهج التعليمية الجديدة، بل إن بعض المعلمين غير مقتنعين بالنظام الجديد أو المنهج، فكيف يدرسونه للطلاب؟!

وأوضح محسب أن المنظومة التعليمية تحظى باهتمام كبير، وهذا يعود إلى أهمية التعليم في بناء الشعوب؛ مما يستوجب ترجمة هذا الاهتمام على الأرض، من خلال التواصل والتفاعل مع القائمين على المنظومة طوال الوقت وعدم التفرد بالقرارات، فهناك عدد من المحاور لضمان نجاح المنظومة الجديدة؛ في مقدمتها المعلم الذي يعد من أهم هذه المحاور، متسائلًا: لماذا لم يتم تأهيل المعلمين بالشكل الكافي لتدريس المناهج الجديدة؟ ولماذا لم يتم الاستماع إلى أفكارهم ورؤيتهم ومقترحاتهم بشأن التطوير، والاستفادة من خبراتهم؛ خصوصًا أنهم القائمون على التدريس.

وتابع محسب: "كما أن الوزارة لم تنظم دورات بالقدر الكافي لتأهيل المعلمين؛ خصوصًا أن الاهتمام بالمنظومة التعليمية مرهون بعدة عوامل؛ في مقدمتها الاهتمام بالمعلم والطالب في آن واحد، بالإضافة إلى المحتوى وإغفال أي من هذه العوامل سيكون له مردود سلبي على نجاح المنظومة الجديدة.

وتساءل عضو مجلس النواب: "لماذا لا يستمع الوزير إلى أولياء الأمور وتعليقاتهم على المناهج الجديدة؛ منها على سبيل المثال منهج الصف الرابع الابتدائي الذي يحتوي على عدد كبير من المواد التي يصعب على الطالب استيعابها؟ ولماذا الإصرار على التطبيق الكامل بشكل مفاجئ دفعة واحدة وليس على مراحل؟"، مطالبًا الوزير بالإجابة عن كل تساؤلات أولياء الأمور لعدم خلق حالة من التوتر والقلق على مستقبل أبنائهم.