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مطار الأقصر يستقبل رحلة سياحية من شرم الشيخ

02:03 م الأربعاء 10 نوفمبر 2021
مطار الأقصر يستقبل رحلة سياحية من شرم الشيخ

مطار الأقصر يستقبل رحلة سياحية من شرم الشيخ

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار الأقصر الدولي، أولى الرحلات الجوية التابعة للشركة المصرية القادمة من شرم الشيخ، وتحمل على متنها عدة جنسيات، وذلك لمشاهدة معالم المدينة السياحة في إطار خطة وزارتي الطيران والسياحة بربط المدن الساحلية السياحية مع المدن ذات السياحة الأثرية، لتقديم برامج أكثر جاذبية للسياح من مختلف الجنسيات.

وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بتيسير إجراءات الوصول، وذلك مع تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية علي جميع الركاب، فضلاً عن الالتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار.

يذكر أن الشركة سوف تسير رحلة واحدة اسبوعيا كل أربعاء خلال فترة الموسم الشتوي.

مطار الأقصر

مطار الأقصر رحلة سياحية شرم الشيخ وزارة الطيران وزارة السياحة

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