الصحة العالمية تختار "محمد عبدالفتاح" عضوًا بمجموعة مراقبة التطعيمات

كتب - أحمد جمعة:

قررت منظمة الصحة العالمية، اختيار الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، عضوًا بمجموعة العمل العالمية بالمراقبة والتقييم الخاصة بأجندة التطعيمات العالمية 2020-2030، التي تضم 13 خبيرا من الخبراء الدوليين على مستوى العالم.

وأوضحت المنظمة في خطابها، أن اختيار الـ13 خبيرا من المنظمة والدول الأعضاء بالمنظمة والجهات العلمية الدولية المتخصصة في الفترة من أكتوبر 2021 إلى سبتمبر 2023.

وأشارت إلى أن اختيار الدكتور محمد عبدالفتاح لهذا المنصب، يأتي نظرا لما قدمته وتقدمه الخبرات المصرية في خدمة المنظمة وكيفية الاستفادة من المزيد من الخبرات بكافة المجالات الصحية.