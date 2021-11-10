"الصحة" تُدرب الأطباء على اكتشاف مرض اعتلال شبكية العين

كتب - أحمد جمعة:

نفذت وزارة الصحة والسكان، تدريباً للأطباء لاكتشاف تشخيص مرض (اعتلال شبكية العين) لدى الأطفال المبتسرين والذي قد يسبب الإصابة بالعمى أو الإصابة بـ"إعاقة بصرية دائمة"، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالكشف عن الأمراض النادرة التي تصيب الأطفال والمواطنين عموماً.

وقال الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي المهني، إن التدريب استهدف أطباء الرمد بمستشفيات الوزارة من مختلف محافظات الجمهورية على مرحلتين، لزيادة قدراتهم على التعامل مع المصابين بمرض "اعتلال شبكية الأطفال المبتسرين"، وهو مرض يصيب الأطفال لدى ولادتهم قبل الشهر الثامن من الحمل، وخصوصاً في الأطفال المولودون في وزن أقل من كيلو وربع لدى الولادة، أو ما يُعادل 2.75 رطل.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن أغلب حالات الأطفال يختفي فيها المرض دون علاج ولا يسبب أي ضرر لهم، لكن هناك حالات متقدمة قد يحدث لديهم إعاقة بصرية دائمة أو عمى، ومن ثم يجري تدريب الأطباء على هذا الأمر، في ضوء جهود وزارة الصحة بتفعيل التعليم الطبي المستمر في الأمراض النادرة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للوزارة في هذا الصدد.

وأوضح كمال، أن التدريب استهدف أساسيات وكيفية الكشف المبكر وتشخيص المرض عن طريق أدوات تشخيص حديثة، واستهدف التدريب أطباء الرمد العاملين بوزارة الصحة والسكان.

وقال الدكتور إيهاب سعد، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة، والقائم على والمشرف العلمي علي تدريب الأطباء في هذا البرنامج، إن التدريب جرى عبر منصة إلكترونية خاصة بوزارة الصحة واستهدف 23 طبيبا في مرحلته الأولى من 7 محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، والشرقية، والدقهلية.

وأضاف سعد أنه تم عمل تقييم لمعرفة الأطباء حول هذا المرض وكيفية مواجهته قبل وبعد التدريب، وجرى إجراء استبيان عن جودة العملية التعليمية، وأي ملاحظات لدى الأطباء.

وأوضح أن مساعد وزير الصحة حرص على مناقشة أية احتياجات مستقبلية للأطباء المشاركين بالدورة، وجرى تنظيم مرحلة ثانية من التدريب تستهدف أطباء من 11 محافظة لاستكمال تدريب كوادر الوزارة من أطباء الرمد للتعرف على مواجهة هذا المرض النادر، وهم أطباء من محافظات كلاً من الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والفيوم، وأسوان، ومطروح.