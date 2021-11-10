قطع المياه عن 4 أحياء بالجيزة لمدة ٦ ساعات في هذا الموعد

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بإيقاف ضخ المياه عن خط مياه الشرب قطر ١٢٠٠ مم بمحطة مياه الشرب بإمبابة وذلك لتغيير محابس قطر ( ١٢٠٠مم- ٦٠٠ مم ) وربط خط قطر ٦٠٠ مم الجديد على الخط قطر ١٢٠٠ مم بميدان الشجرة لاستكمال أعمال غسيل الخط.

وبحسب بيان اليوم، أوضحت المحافظة، أن الأمر سينتج عنه قطع مياه الشرب عن مناطق (حي الوراق، حي شمال الجيزة، حي العجوزة، حي بولاق الدكرور) لمدة ٦ ساعات اعتبارا من الساعة ١٢ مساء الجمعة الموافق ٢٠٢١/١١/١٢ وحتى السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١١/١٣.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشأت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياة النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ ١٢٥.