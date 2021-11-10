3 مرات زمالك ومرة للأهلي.. 4 قرارات بإيقاف مدحت شلبي في 3 سنوات- تسلسل زمني

كتب- مينا غالي:

أصدر النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ قراراً أمس الثلاثاء رقم (23) لسنة 2021 بإيقاف مدحت هلال محمد شلبى مقدم برنامج ومعلق رياضي عن التعليق على أي مبارايات على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة داخل جمهورية مصر العربية حتى نهاية العام 2021 وذلك لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهنى.

جاء ذلك بعد أن مثل شلبي أمس أمام لجنة التحقيق في مقر نقابة الإعلاميين في تمام الساعه 7 م.

وينشر مصراوي أبرز قرارات الإيقاف بحق مدحت شلبي، والتي جاءت بسبب إثارته للجدل على النحو التالي:

١- في 2 أكتوبر 2018، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث برنامج مساء بيراميدز الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبى 15 يوما وإنذار القناة بمنع البث حال استمرار المخالفات الإعلامية الجسيمة، بعد استضافته لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حينها، كما قررت نقابة الإعلاميين برئاسة نقيبها حمدي الكنيسي في نفس اليوم استدعاء مدحت شلبي للتحقيق بسبب المخالفات الإعلامية التي شابت عدد من حلقات برنامجه الذي يعرض على شاشة قناة بيراميدز.

٢- في 25 أبريل 2019، اتخذ مجلس إدارة نقابة الإعلاميين، قرارًا بإيقاف مدحت شلبي بعد تعليقه على مباراة فريقي بيراميدز والزمالك، وذلك لنهاية الموسم الجاري، بعد تعليق اعتبر مسيء في مباراة الزمالك وبيراميدز، اعتبرته النقابة "تجاوزات مهنية وأخلاقية".

٣- في ٢٠ أغسطس الماضي، أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس إيقاف الإعلامي مدحت شلبي لنهاية الموسم، بعد إساءته لجماهير الأهلي.

٤- في أغسطس 2020، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رصده 3 مخالفات لمدحت شلبي حيث أوضح المجلس أنه رصد بعض المخالفات على لسان المعلق مدحت شلبي، تمثلت في تهكم وسخرية المعلق عن سقوط حارس مرمى الزمالك بعد إحراز فريق الزمالك للهدف الثالث عندنا عادات عربية غريبة، أول لما فرقتنا تكسب حارس المرمى يقول "آه يا رجلي آه يا رأسي، قال يعنى بيهّبط الفرقة الثانية.. فيلم عربي هابط من أفلام الأبيض والأسود".

وكانت لجنة التحقيق في النقابة خلال تحقيقات الأمس، تضم من مجلس الإدارة سهام صالح وكيل أول النقابة ومحجوب سعده سكرتير النقابة وخالد فتوح عضو مجلس الادارة والمستشار عمر هريدى والمستشار هيثم على والمحققان عثمان عبدالعليم وتامر رجب.

وجاءت توصيات اللجنة بأن مدحت شلبى خالف ميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى كالتالي

أولا في باب المبادئ العامة الفقرات أرقام 2 , 4 , 9

إذ تنص الفقرة رقم 2 علي احترام الأديان السماوية والقيم المجتمية وآداب وتقاليد المهنة.

الفقرة رقم 4 تأكيد دور الإعلامي في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي.

فقرة رقم 9 احترام الإعلامي لحقوق الجماهير مستعمين ومشاهدين.

وفي باب الواجبات خالف المذكور الفقرتين رقمى 2 , 6

إذ تنص الفقرة رقم 2 علي الالتزام بالموضوعية في التناول، والتوازن في عرض وجهات النظر، وعدم تغليب المصالح الخاصة علي الإعتبارات المهنية والوطنية.

الفقرة رقم 6 الالتزام بعدم استخدام ألفاظ وعبارات أو صور تنافي الآداب العامة والقيم المجتمعية.

وأكد نقيب الإعلاميين أنه يجب على جميع المعلقين الرياضيين الالتزام بالمهنية والحيادية ونبذ التعصب والإعلاء من القيم التنافسية القويمة التي تربينا عليها جميعاً.