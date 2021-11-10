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وظائف بالأزهر؟ المركز الإعلامي يصدر بيانا رسميا

11:23 ص الأربعاء 10 نوفمبر 2021
وظائف بالأزهر؟ المركز الإعلامي يصدر بيانا رسميا

المركز الإعلامي للأزهر

كتب- محمود مصطفى:

نفى المركز الإعلامي للأزهر صحة الخطاب المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موجهًا لوزارة المالية متضمنًا أن الجهاز قام بتمويل عدد (13800) وظيفة للأزهر الشريف عن العام المالي 2022/2021م، تنفيذًا للأحكام القضائية.

وأكد المركز الإعلامي للأزهر أنه لا صحة من الأساس لهذا الخطاب، مهيبا برواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدِّقَّة والتحقق من الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الصفحات التي تتبنى نشر الأخبار الزائفة، مؤكدًا أنه يتم نشر الأخبار والبيانات الرسمية عن مؤسسة الأزهر من خلال المركز الإعلامي عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبوابة الأزهر الإلكترونية.​

المركز الإعلامي للأزهر وظائف بالأزهر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وزارة المالية

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