للعمالة المصرية.. قرار سعودي جديد يخص مهنة العمل بالسعودية (سجن وترحيل)

كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن آخر قرارات المملكة بشأن العمل والعمالة المصرية هناك.

وأوضح حنفي لمصراوي، أن المملكة قررت عقوبة صاحب العمل الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابه الخاص، غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وإذا كان وافداً يرحل، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، والحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى خمس سنوات.

وأضاف أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين، لافتاً إلى أن ذلك جاء من خلال البيان الصادر من الأمن العام السعودي تحت شعار (وطن بلا مخالف) .

وناشد حنفي، أبناء الجالية المصرية بالسعودية، بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية بالعمل بنفس المهنة المسجلة بهوية مقيم وعدم العمل لدى الغير حتى لا يتعرض لعقوبة الترحيل على حساب صاحب العمل الذي يعمل لديه، وكذلك عدم العمل لحسابه الخاص الذي تصل غرامته إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والترحيل.