Masrawy logo white

"الهجرة" تجيب على كافة استفسارات شباب المصريين الدارسين بالخارج المتعلقة بشهادات المعادلة

10:06 ص الأربعاء 10 نوفمبر 2021
"الهجرة" تجيب على كافة استفسارات شباب المصريين الدارسين بالخارج المتعلقة بشهادات المعادلة

السفيرة نبيلة مكرم

كتب - أسامة علي:

عقدت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لقاء مع عدد من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج للرد على استفساراتهم حول عدد من الملفات، ومن بينها معادلة شهاداتهم، فقد تمثلت الإجابات على كافة الاستفسارات للطلاب المشاركين باللقاء والتي تلقاها MEDCE، فيما يلي عبر الرابط التالي:-اضغط هنا

من ناحيتها، أشادت وزيرة الهجرة بجهود الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وحرصه على تنسيق الجهود لتذليل العقبات أمام أبنائنا الدارسين بالخارج، مؤكدة أننا حريصون على مصلحة أبنائنا وأن يختاروا الجامعات المعتمدة، لئلا يضيع جهدهم دون فائدة، وأن الإجابات ستنشر على صفحة مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE.

ويعلن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE عن استمراره في تلقي كافة الاستفسارات من طلابنا المصريين الدارسين بالخارج وسيتم الإجابة عليها بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عن طريق البريدين الإلكترونين:

‏Farah.wadie@emigration.gov.eg

‏Gina.Saad@emigration.gov.eg

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة الدارسين بالخارج شهادات المعادلة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
929

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

522

متعافون اليوم

338414

إجمالي الإصابات

19130

إجمالي الوفيات

283747

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. وزير التعليم يرد على أنباء إضافة مادتي الكيمياء والفيزياء لرابعة ابتدائي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا