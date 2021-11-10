كورونا في 24 ساعة| انخفاض طفيف بالإصابات.. والحالات عالميًا تتجاوز 250 مليون

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية. كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، خروج 619 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 284366 حتى اليوم.

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