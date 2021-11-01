مائل للحرارة نهارًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء بالدرجات

(مصراوي):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

كما يتوقع خبراء تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 19

الاسكندرية 29 19

وادى النطرون 29 18

طنطا 29 19

شبين الكوم 30 20

دمنهور 28 19

بلطيم 28 20

مطروح 29 18

السلوم 29 15

سيوة 28 16

بورسعيد 28 21

دمياط 28 21

الزقازيق 30 19

المنصورة 29 18

الاسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 28 19

رفح 27 18

رأس سدر 31 21

نخل 29 17

نويبع 30 23

طابا 29 20

كاترين 25 14

الطور 31 21

شرم الشيخ 31 24

الغردقة 32 22

مرسى علم 32 21

الفيوم 30 17

بنى سويف 30 17

المنيا 31 17

أسيوط 31 18

سوهاج 32 18

قنا 33 19

الأقصر 35 20

أسوان 36 21

ادفو 36 21

أبوسمبل 36 22

الوادى الجديد 35 18

شلاتين 32 19

ابو رماد 31 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 30 22