"1500 جنيه في الساعة".. السياحة تعلن سعر جلسات تصوير الزفاف في الآثار

(مصراوي):

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تغيير السعر المحدد للجلسات التصويرية الخاصة بحفلات الزفاف في الأماكن الأثرية في كافة أنحاء الجمهورية، اليوم الاثنين.

وقالت الآثار عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حددت وزارة السياحة والآثار سعر التصوير الفوتوغرافي لحفلات الزفاف بالأماكن الأثرية في جميع أنحاء مصر بعد موافقة السلطة المختصة بـ1500 جنيه مصري في الساعة".