"1500 جنيه في الساعة".. السياحة تعلن سعر جلسات تصوير الزفاف في الآثار
(مصراوي):
أعلنت وزارة السياحة والآثار، تغيير السعر المحدد للجلسات التصويرية الخاصة بحفلات الزفاف في الأماكن الأثرية في كافة أنحاء الجمهورية، اليوم الاثنين.
وقالت الآثار عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حددت وزارة السياحة والآثار سعر التصوير الفوتوغرافي لحفلات الزفاف بالأماكن الأثرية في جميع أنحاء مصر بعد موافقة السلطة المختصة بـ1500 جنيه مصري في الساعة".
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