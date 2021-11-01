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"1500 جنيه في الساعة".. السياحة تعلن سعر جلسات تصوير الزفاف في الآثار

10:42 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
"1500 جنيه في الساعة".. السياحة تعلن سعر جلسات تصوير الزفاف في الآثار

السياحة تعلن سعر جلسات تصوير الزفاف في الآثار

(مصراوي):

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تغيير السعر المحدد للجلسات التصويرية الخاصة بحفلات الزفاف في الأماكن الأثرية في كافة أنحاء الجمهورية، اليوم الاثنين.

وقالت الآثار عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حددت وزارة السياحة والآثار سعر التصوير الفوتوغرافي لحفلات الزفاف بالأماكن الأثرية في جميع أنحاء مصر بعد موافقة السلطة المختصة بـ1500 جنيه مصري في الساعة".

وزارة السياحة والآثار جلسات تصوير الأماكن الأثرية

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