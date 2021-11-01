نواب يهاجمون أحمد مجاهد ويطلبون بسحب الجنسية المصرية

كتب- نشأت علي:

واصل أعضاء مجلس النواب، هجومهم على أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، مطالبين بسحب الجنسية المصرية منه، وإحالته للنيابة العامة.

وقال النائب يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب، ليس لنا علاقة بمشكلات أحمد مجاهد النفسية، سواء وهو صغير كان بيخمس بالموتوسيكل أو غيره، وشايف أن لنا دور تشريعي، بتعديل القانون، وكذلك إحالة المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم إيقاف أحمد مجاهد بموجب القانون".

وقال النائب إيهاب أنيس، عضو مجلس النواب، إن استقواء أحمد مجاهد بجهة خارجية لايتطلب الإطاحة من منصبه فقط بل يتطلب سحب الجنسية أيضا، مضيفًا، لدينا مخالفات مالية كبيرة، تتطلب الإحالة للنيابة العامة.

وأيده في مطلب سحب الجنسية المصرية منه، النائب محمد السعيد عوض، موجهًا هجوم حاد لمجاهد، وطالب بإحالة كافة المخالفات للنائب العام للتحقيق فيها.

وقال النائب أحمد الألفي، عضو مجلس النواب، هناك فساد مالي وأخلاقي باتحاد كرة القدم، واقول كل النواب غير راضيين عن اتحاد الكرة.

وأضاف، للأسف كثرة الفلوس مجمدة قلبهم، ولكن مصر لها رئيس محترم.

وأيده النائب مجدي الأمير، عضو مجلس النواب، متسائلا،: من هو أحمد مجاهد، هل هو أسطورة داخل اتحاد الكرة هل هي عصابة داخل الاتحاد؟.

وأضاف الأمير، استمرار أحمد مجاهد في منصبه، أمر غير مقبول، مطالبًا الوزير بالتدخل وحل تلك اللجنة الفاسدة بموجب المستندات التي تثبت المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد.

قال النائب سعيد عمارة، عضو مجلس النواب، أن واقعة اتحاد الكرة مع النائب حسام عاشور، بها كيدية، وتواطؤ واضح من الاتحاد.

وأوضح عمارة، في كلمته باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن حال صحة واقعة مخالفة ملعب النائب حسام عاشور، للمقاسات المحددة، فذلك يعد تواطؤ من الاتحاد وتزوير في أوراق رسمية، نظرا لسماح الاتحاد بإقامة مباريات علي الملعب قبل نزول لجنة التفتيش.

وتابع عمارة، أيضا حال عدم صحة الواقعة، فذلك يعد تزوير ايضا، لأنه اتهام بدون وجه حق، يتطلب الإحالة للنيابة العامة.

وأكد "عمارة"، أن في الحالتين، يوجد تزوير من اتحاد كرة القدم، لا يمكن السكوت عليه.

وتابع، "أيضا هناك كيدية واضحة، تجاه النائب حسام عاشور، نظرًا لأن لجنة التفتيش ذهبت لنادى النائب حسام عاشور بعدما تقدم الأخير بطلب إحاطة ضد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم".