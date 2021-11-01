"رياضة النواب": حوار مجتمعي لتطوير الرياضة المصرية.. وإحالة مخالفات مجاهد للنيابة

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة بصدد عقد حوار مجتمعي لتطوير الرياضة المصرية.

جاء ذلك في نهاية اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مخالفات اتحاد الكرة بحضور وزير الشباب والرياضة.

وأضاف حسين، حان الوقت ليكون أعضاء الجمعية العمومية في الاتحادات هم أصحاب الحق فيما يرونه في اتحاد كرة القدم وغيره من الاتحادات الرياضية.

وتابع،:"لن يستمر هذا النهج الحالي في إدارة الاتحادات والترابطات والمصالح الشخصية".

وأضاف، "عقدت اللجنة، اجتماعين لمناقشة 27 طلب إحاطة بشأن مخالفات مالية وإدارية منسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم، بحضور وزير الشباب والرياضة وحضور 104 نائب وهو عدد غير مسبوق.

وتابع، "تلك المناقشات لاقت صدى وارتياح لدى الشارع المصري".

وأعلن عن أنه سيتم إحالة كل المخالفات والفساد للنيابة العامة، مشيرًا إلى أن دور لجنة الشباب والرياضة والنواب المشاركين أمرًا سيكتبه التاريخ بأحرف من نور.

وأكد أن هناك بعض المسلمات، التي نؤكد عليها، وهي أن الدولة المصرية تحترم كافة الاتفاقيات الموقعة عليها، وكذلك تحترم كافة التشريعات الصادرة ومنها قانون الرياضة، مشيرًا إلى أن مصر دولة ذات سيادة والالتفاف حول الحقائق بعبارات مثل فزاعة إيقاف الرياضة المصرية، أمر انتهى عصره في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف حسين، نحن ملتزمون بمراجعة القوانين و كافة الاتفاقيات والمعاهدات، و لايوجد الآن مجال لإدارة هيئة رياضية، كملكية خاصة أو مصطلح عزبة.

وأكد أن هناك حق على كل من يتولى مسئولية، وهو إعلاء المصلحة المصرية وليس إغراءات منصب سياسي، متابعًا، "لا مكان للمتخاذل أو طامع لأغراض شخصية".

وواصل، طالبنا الوزير واللجنة الأوليمبية بالرد بشكل واضح على طلبات الإحاطة، واستندنا لتقارير الجهاز المركزي، متابعا، لسنا ضد أهداف شخصيات معينة، ولكن ضد أفراد جعلوا مصالحهم الشخصية أساس.