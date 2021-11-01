بسبب أعمال التطوير.. إغلاق مدخل مطار القاهرة من ناحية الدائري والسويس

كتب - محمد عبيد

أعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجويه، عن إغلاق طريق مطار القاهرة الدولي من ناحية الطريق الدائري، وكذلك من ناحية طريق السويس مؤقتًا، بسبب أعمال التطوير والتوسعة الجارية بطريق المطار من ناحية الطريقين الدائرى والسويس، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والمترددين على مطار القاهرة.

وقالت الشركة، في بيان لها إنه تقرر إغلاق الطريق أعتبارًا من غداً الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر ولحين الانتهاء من أعمال التطوير على أن يكون الدخول إلى المطار من طريق المليون شجرة امتداد طريق النصر وطريق العروبة.​