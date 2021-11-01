"حقوق النواب" تتابع إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الصحة

كتب- مصراوي:

عقدت اليوم الاثنين، لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان مع الدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة.

يأتي ذلك لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الصحة والسكان، من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.​