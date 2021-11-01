انطلاق فعاليات حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية - (صور)

تصوير - محمود عبدالناصر:

بدأت منذ قليل، فعاليات افتتاح الدورة الثلاثون من مهرجان الموسيقى العربية، والمهداة الي روح الراحلان الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر بحضور تطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

ويقام الآن حفل مركز تنمية المواهب، فيما تفتتح وزيرة الثقافة معرضين لفنون الخط العربي الأول مشترك للفنان المكرم أحمد ابراهيم والفنان مكرم إبراهيم بقاعة صلاح طاهر، والثاني جماعي متنوع بقاعة زياد بكير.

تبدأ مراسم حفل الافتتاح الرسمي بكلمات لكل من رئيس الأوبرا ومديرة المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة تعلن خلالها انطلاق الفعاليات وتكرم 19 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الشاعر مدحت العدل (مصر)، الشاعر صلاح محمد علي (مصر)، الموسيقار محمد مصطفى (مصر)، الموسيقار هشام نزية (مصر)، الموسيقار محمد ضياء(مصر)، المطرب عبادي الجوهر (السعودية)، المطرب مروان خوري (لبنان)، الموسيقار محمد الامين (السودان)، عازف القانون فرات قدوري (العراق)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي (تونس)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران (مصر)، عازف الناي الدكتور محمود كمال (مصر)، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم (مصر)، فرقة سداسي شرارة (مصر)، بالإضافة إلى تكريم أسماء فنانين رحلوا هذا العام هم الدكتور جمال سلامة (مصر)، الفنان عبده داغر (مصر)، الدكتور فوزي فهمي (مصر)، الموسيقار خالد الأمير (مصر)، الدكتور أشرف هيكل (مصر).

يلي ذلك الحفل الفنى الذى يحمل عنوان لمسة وفاء وتشارك خلاله الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالعزف علي آلة الفلوت للحني "حبك، واستيقظي يا أمتي"، من مؤلفات الموسيقار الراحل جمال سلامة بقيادة المايسترو ناير ناجي إلى جانب عدد من أعماله الأخرى.

يضم الحفل فيلمين عن الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر وآخر تسجيليا يستعرض تاريخ المهرجان في 30 عام من إعداد ستوديو المونتاج بدار الأوبرا المصرية.

صمم الديكور الخارجي المهندس محمد الغرباوي وتصميم المسرح المهندس محمود حجاج والإضاءة المهندس ياسر شعلان والصوت للمهندسان محمود عبد اللطيف وعاصم السيد .

يذكر أن الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الاسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة، وتضم 33 حفل غنائى وموسيقي بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية هى مصر ، لبنان، المغرب، السعودية، العراق ، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.