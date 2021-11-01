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وزير البيئة القبرصي يشيد باهتمام مصر بقضايا المناخ محلياً وعالمياً

06:48 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
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كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد, وزيرة البيئة، وزير الزراعة والتنمية الريفية والبيئة القبرصي،كوستاس كاديس، لتبادل الآراء والرؤى حول الأوضاع البيئية العالمية والقضايا المشتركة وبحث سبل التعاون.

يأتي اللقاء ضمن اللقاءات الثنائية التي تعقدها وزيرة البيئة على هامش الشق رفيع المستوى بمؤتمر الأطراف السادس والعشرون لاتفاقية التغيرات المناخية Cop26.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء، على عمق العلاقات المصرية القبرصية والتعاون المشترك بين البلدين في القضايا البيئية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، مشيرة إلى اهتمام مصر بدعم التعاون مع الجانب القبرصي وخاصة في مجالات التغيرات المناخية مشددة على التزام مصر بخطط العمل التي تم الاتفاق عليها.

وتناول اللقاء بحث آخر المستجدات في مسارات التعاون التي تم بحثها خلال اللقاءات السابقة في مجالات حماية المياة وآثار التغيرات المناخية على المسطحات المائية وكذلك التلوث بالزيت وآخر مستجدات العمل بين الطرفين.

كما ناقش الطرفان المواقف المصرية المؤيدة لتحقيق المصالح البيئية المشتركة لكافة الدول وخاصة الجانب الأفريقي والرؤى المشتركة حول قضايا تغير المناخ خلال الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف لتحقيق المصالح المشتركة وحماية البيئة.

واتفق الطرفان على عقد اجتماع آخر لمشاركة الرؤى و المستجدات.

ومن جانبه أشاد وزير البيئة القبرصي باهتمام مصر الملحوظ بملف البيئة والتغيرات المناخية على المستويين المحلى والعالمي لتحقيق المصالح المشتركة لكافة الدول وخاصة الدول الأفريقية وإنجازاتها المميزة بالمحافل الدولية.

وزير البيئة القبرصي قضايا المناخ ياسمين فؤاد اتفاقية التغيرات المناخية

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