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السيسي: مصر تتطلع لاستضافة الدورة المقبلة لقمة المناخ

06:32 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
السيسي: مصر تتطلع لاستضافة الدورة المقبلة لقمة المناخ

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تدرك حجم التحديات التي تواجه الدول النامية التي تحتاج إلى دعم مادي لمساعدتها على مواجهة تداعيات تغير المناخ، مشيرا إلى أن مصر تتطلع لاستضافة الدورة المقبلة من لقمة المناخ.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال الشق رفيع المستوى من قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بجلاسكو، أن مصر تعمل على التحول إلى النقل النظيف وفق إجراءات عديدة وإنشاء المزيد من المدن الذكية.

وأضاف أن قارة إفريقيا تواجه التداعيات الأكثر سلبية لظاهرة التغيرات المناخية رغم عدم مسؤوليتها عنها، مشيرًا إلى أن مصر بادرت باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج مستدام للتكيف مع التداعيات الناجمة عن تغيرات المناخ، من بينها زيادة عدد المشروعات الخضراء وتنفيذ مشروعات لترشيد استهلاك المياه وتبطين الترع.​

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