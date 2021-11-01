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رضا حجازي: مناهج التعليم ترسخ لبناء الإنسان وثقافة احترام الكبير

06:00 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
رضا حجازي: مناهج التعليم ترسخ لبناء الإنسان وثقافة احترام الكبير

الدكتور رضا حجازي

كتب - نشأت علي:

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ترسخ لمفاهيم طاعة الوالدين واحترام وتقدير الكبير.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، مساء اليوم، لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، واستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي (وستون نائبا أخرون) بإصدار قانون حقوق المسنين.

وأضاف حجازي: "قانون حقوق المسنين تشريع مهم جداً وضروري خروجه للنور سريعا لحماية كبار السن ورعايتهم اجتماعيا وصحيا وضمان كافة حقوقهم، والدولة تحرص على رعاية المسنين".

واستطرد نائب وزير التربية والتعليم: "لدينا ملايين الطلاب في المدارس وجزء كبير من المناهج يركز على بناء الإنسان، وترسيخ ثقافة احترام الآخر واحترام وتقدير كبار السن، والمناهج تدعو لعدم التمييز، وقضايا المواطنة، واحترام الكبير، وهناك كتاب مخصص لذلك عن القيم واحترام الآخر".

وينعقد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بحضور ممثلي وزارات: العدل – الداخلية - التضامن الاجتماعي – المالية - الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشباب والرياضة- النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات– التنمية المحلية – السياحة والآثار - الطيران المدني – وزارة الإعلام – التربية والتعليم والتعليم الفني – التعليم والبحث العلمي – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الثقافة - البنك المركزي.

رضا حجازي وزارة التربية والتعليم مجلس النواب عبد الهادى القصبى ذوي الإعاقة

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