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الرئيس السيسي يشيد بمساعى الكونغو الديمقراطية لتسوية أزمة سد النهضة

05:53 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
الرئيس السيسي يشيد بمساعى الكونغو الديمقراطية لتسوية أزمة سد النهضة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - محمد سامي:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، "فيليكس تشيسيكيدي"، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، على هامش أعمال قمة الأمم المُتحدة للمناخ في جلاسجو.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيسين أعربا عن رضاهما عن المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، سواء على مستوى التنسيق والتشاور السياسي، أو على مستوى التعاون الاقتصادي الذي يشهد في الفترة الأخيرة طفرة غير مسبوقة.

وتقدم الرئيس الكونغولي بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم مصر المتواصل لبلاده في هذه المرحلة الهامة من تاريخها، بما يمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق والدعم المتبادل بين الدول الأفريقية.

وأشاد الرئيس السيسي، بالجهود التي قامت بها الكونغو الديمقراطية خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي من أجل تحقيق التطلعات التنموية للقارة الأفريقية والترويج لقضاياها ومواقفها في المحافل الدولية، فضلاً عن مساعيها المقدرة لتسوية أزمة سد النهضة، مؤكداً على الموقف المصري الراسخ من هذه القضية، ورؤيتها القائمة على الانخراط بشكل نشط في المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق ملزم قانوناً بشأن ملء وتشغيل السد، تحت مظلة الاتحاد الإفريقي بما يتسق مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الاتحاد الإفريقي فيليكس تشيسيكيدي الكونغو

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