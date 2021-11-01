وزير الطيران: حزمة من التخفيضات بالمطارات المصرية لجذب الحركة الجوية

كتب - محمد عبيد:

افتتح الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الاثنين، الجناح المصري بمعرض سوق السفر العالمي 2021 WTM، والذي انطلقت فعالياته بالعاصمة البريطانية لندن ويستمر حتى الثالث من نوفمبر الجاري.

وتفقد منار، جناح شركة مصر للطيران والشركات والهيئات المصرية الموجودة بالجناح المصرى المشارك بالمعرض، وأثنى على التنظيم المشرف والتعاون الواضح بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار، وكافة الجهات المعنية بالشكل الذي يليق بمكانة مصر على خريطة السياحة والسفر العالمية.

وقال منار، إن هذا المحفل الدولي، يتيح الفرصة لجميع الدول للمشاركة الفعالة وتسليط الضوء على أحدث التطورات، التي تشهدها جميع القطاعات في مجال السياحة والسفر.

وأكد وزير الطيران المدني عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا فى مختلف المجالات، خاصة الطيران المدني، مشيرا إلى أن مصر وبريطانيا من أوائل الدول التي تربطهما اتفاقية نقل جوي، وتعاون كبير في مختلف مجالاته.

وأوضح الوزير أن رؤية وزارة الطيران تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار في مجال الطيران المدني المصري، وزيادة معدل الحركة الجوية الوافدة إلى مصر من بريطانيا وخاصة إلى المطارات المصرية بالمدن السياحية، والتي شهدت إقبالا كبيرا خلال الفترة الماضية من كبرى منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر في أعقاب التحسن والتعافي التدريجي لحركة الطيران حول العالم بصفة عامة بعد البدء في الحصول علي لقاحات فيروس كورونا.

وحرص منار على لقاء عدد من المهتمين بالمقصد المصري من منظمي البرامج السياحية وزوار الجناح المصري، واستعراض التسهيلات وحزمة التحفيز التي تقدمها وزارة الطيران المدني لجذب مزيد من الحركة الجوية إلى مصر.