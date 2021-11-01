البيع بالأسعار المقررة ومنع الاحتكار.. قرارات جديدة من التموين بشأن الرقابة على الأسواق

كتب - محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، كتابا دوريا للمديريات، وجه فيه الأجهزة ‏الرقابية بتكثيف الرقابة والمتابعة على ‏الأسواق والأسعار.

وتضمن الكتاب الدوري، ضرورة توافر كافة السلع سواء ‏التموينية أو الحرة بالأسواق، وبيعها للمواطن بالأسعار ‏المقررة بموجب الأسعار المحددة بفواتير البيع الضريبية ‏والمعلن عنها بكافه وسائل الإعلان بالقرار الوزاري ‏رقم 330 لسنه 2017.

وشمل التوجيه متابعة توافر كافة ‏السلع ( غذائية - مواد بترولية – البوتاجاز)، بالمنافذ ‏التموينية والأسواق، وتكثيف ‏الحملات الرقابية على منافذ صرف السلع خاصة ‏المهمة مثل (السكر - الزيت - الأرز) للتأكد من صرفها ‏للمواطنين بالأسعار المقررة، وعدم حجبها عن التداول أو ‏التلاعب بأسعار وكميات صرفها لأصحاب البطاقات التموينية، ‏واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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ووجه وزير التموين ‏والتجاره الداخلية، بشديد الرقابة لمواجهة احتكار ‏بعض التجار السلع الأساسية المهمة وخاصة سلع (السكر – ‏الارز – الزيت) وغيرهما من السلع الأخرى.

وشدد الكتاب ‏الدوري، على اتخاذ كافة ‏الإجراءات القانونية عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها ‏بغرض رفع أسعارها و تحقيق أرباح غير مشروعة على ‏حساب المواطنين، وتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق ‏والأسعار وأماكن الإنتاج و التخزين والتوزيع، وكافة حلقات ‏تداول السلع الغذائية، للتاكد من الالتزام بالأسعار وجودة ‏وسلامة الأغذية في كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها ‏للبيع وسحب العينات بصفة دوريه للتأكد من سلامتها، و ‏صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتفعيل الدور الرقابي، وتشكيل غرفة عمليات بالمديريات والإدارات التموينية ‏لتلقي الشكاوي لفحصها، واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها.