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نقابة العاملين بالإنتاج الحربي: حريصون على تصنيع منتج متميز يتسم بالدقة

04:55 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
نقابة العاملين بالإنتاج الحربي: حريصون على تصنيع منتج متميز يتسم بالدقة

سعيد النقيب

مصراوي

أكد سعيد النقيب رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي، نائب أول لرئيس اتحاد عمال مصر، أن عمال "الإنتاج الحربي" حريصون على إنتاج منتجات متميزة تتسم بالدقة، وعدم وجود أي هدر للمواد والخامات.

وأوضح النقيب في كلمته خلال احتفالية عيد الإنتاج الحربي السابع والستين، الذي عقد، الاثنين، أن منتجات الإنتاج الحربي تتميز بالكفاءة والدقة المتناهية، وأن هذه الدقة المتناهية تتطلب وجود وعي كامل لدى العاملين الذين يعملون على الماكينات بمختلف الشركات لأنها أمانة وتساهم في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة وتساهم في مكافحة الإرهاب .

ووجه تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على تسليح القوات المسلحة بأحدث الأسلحة، ووجه تحية لكل عمال الإنتاج الحربي.

سعيد النقيب نقابة العاملين بالإنتاج الحربي اتحاد عمال مصر

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