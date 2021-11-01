Masrawy logo white

السيسي وبايدن وماكرون يلقون كلمات بالشق رفيع المستوى من "قمة جلاسكو"

03:32 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
السيسي وبايدن وماكرون يلقون كلمات بالشق رفيع المستوى من "قمة جلاسكو"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

جلاسكو- أ ش أ:

يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة، خلال اجتماع الشق رفيع المستوى من قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (كوب 26) بجلاسكو، تتناول الموقف المصري وركائزه تجاه قضايا تغير المناخ، باعتبار مصر تمثل دول القارة الأفريقية، وبصدد استضافة المؤتمر القادم للتغيرات المناخية (كوب 27) العام المقبل.

كما يتحدث في القمة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز الذي استضافت بلاده القمة الماضية (كوب 25).

وسيتحدث كذلك الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، ورئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، ورئيس سيشل وافيل رامكالاوان، ورئيس الجابون علي بونغو أونديمبا، ورئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز، ورئيس كينيا أوهورو كينياتا، ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، ورئيس بوليفيا لويس آرسي، ورئيس سيريلانكا غوتابايا راجاباكسا، ورئيس مونتينجرو ميلو جوكانوفيتش، ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، ورئيس أفريقيا الوسطى فوستان آرشانج تواديرا، ورئيس الكونغو برازافيل ديني ساسو نغيسو، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

كما سيتحدث في اجتماع الشق رفيع المستوى، رئيس مالاوي لازاروس مكارثي تشاكويرا، ورئيس سويسرا جاي بارميلين، ورئيس منغوليا أوكناجين كورولسوخ، ورئيس المالديف إبراهيم محمد صلح، ورئيس بنما لورنتينو كورتيزو، ورئيس النيجر محمد بازوم، ورئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما، ورئيس ليبريا جورج ويا، ورئيس المجر يانوش أدير.. فيما سيتضمن موقع القمة على الإنترنت بيانا مكتوبا للرئيس الصيني شي جين بينغ.​

هذا المحتوى من

الرئيس عبد الفتاح السيسي ماكرون قمة المناخ قمة جلاسكو التغيرات المناخية الأمم المتحدة

الخبر التالى:

لبحث التبادل التجاري والسياحة.. السيسي يلتقي رئيس وزراء هولندا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

644

متعافون اليوم

331017

إجمالي الإصابات

18651

إجمالي الوفيات

278267

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا