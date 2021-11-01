طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن غلق قسم الأمراض النفسية "نساء" بمستشفى الفيوم العام

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائب مرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزيرة الصحة بخصوص غلق قسم الأمراض النفسية للنساء بمستشفى الفيوم العام منذ عدة سنوات؛ مما يشكل عبئًا كبيرًا على محافظة تعدادها ٤ ملايين نسمة، وهو القسم الوحيد الذي يخدمها، مما يضطر تلك الحالات للذهاب إلى محافظة بني سويف أو القاهرة، مع طلب بإعادة فتح القسم وإزالة أسباب إغلاقه.

وأضافت عبد العظيم، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، أن فقدان الأحباب والأصدقاء السريع في بعض الحالات عند الإصابة بـ"كورونا"، يسبب مشكلات نفسية تلقي بظلالها على المجتمع، موضحةً أن صحة المجتمع النفسية هي الضامن الأكيد لمجتمع سوي ومنتج وفعال، فمهما زادت فرص التنمية تبقى السلامة النفسية ركنًا مهمًّا في بناء المجتمعات والدول.