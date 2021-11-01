بيانات رسمية لكورونا في مصر: 25% زيادة بالإصابات خلال أكتوبر

كتب- أحمد جمعة:

سجلت الأعداد الرسمية لإصابات فيروس كورونا المستجد، زيادة ملحوظة بالحالات الإيجابية المُسجلة رسمياً خلال شهر أكتوبر المنقضي، في خضم الموجة الرابعة للجائحة في مصر.

وفي أحدث إحصاء لوزارة الصحة، تم تسجيل 933 حالة إيجابية بكورونا، و59 حالة وفاة، بنهاية أمس الأحد.

وبحسب وزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 331017 حالة من ضمنهم 278267 حالة تم شفاؤها، و18651 حالة وفاة.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، حتى دون الحاجة لإجراء تحليل "PCR".

وبلغت نسبة الزيادة في إصابات كورونا منذ بداية شهر أكتوبر وحتى نهايته 25.2%، إذ سجلت الوزارة في بداية هذا الشهر 745 إصابة، وصولًا إلى 933 إصابة بنهاية أمس.

وبالتزامن، استقر مؤشر الوفيات عند مستوى 5.6%.