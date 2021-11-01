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السيسي يوافق على الترخيص بالبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة شمال إدكو

02:42 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
السيسي يوافق على الترخيص بالبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة شمال إدكو

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمود مصطفى:

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 143 لسنة 2021، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال إدكو البحيرة بدلتا النيل.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الاثنين، والذي تضمنت المادة الأولي، فيه بأنه يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2009، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال إدكو البحرية بدلتا النيل.

وجاءت في المادة الثانية، تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

الرئيس عبدالفتاح السيسي البحث عن البترول منطقة شمال إدكو وزير البترول

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