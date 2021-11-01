من الشهر القادم.. تلقي لقاح كورونا شرط دخول المصالح الحكومية

كتب- محمد نصار:

تبدأ مختلف الجهات والمصالح الحكومية منع دخول المواطنين غير الملقحين ضد فيروس كورونا المستجد إلى الجهات والمصالح الحكومي، بداية من الأول من ديسمبر القادم.

يأتي ذلك تطبيقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رقم 2750 لسنة 2021 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٩ أكتوبر الماضي.

وحظرت المادة الثانية من القرار دخول المواطنين إلى مقار الجهات السابقة إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام، وذلك بدءا من 1 ديسمبر المقبل.