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بعد إزالة 11 ألف طن مخلفات.. فتح حركة المرور بشارع الثلاثيني- فيديو

02:35 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
بعد إزالة 11 ألف طن مخلفات.. فتح حركة المرور بشارع الثلاثيني- فيديو

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت محافظة الجيزة، رفع ١١ ألف طن من المخلفات المتراكمة بشارع الثلاثيني في المنطقة الواقعة بين سور المقاييس والمعايرة وسور الكهرباء، عبر حملات تم تنفيذها من خلال الهيئة العامة للنظافة وحي الطالبية، خلال أسبوع.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الأعمال تأتى ضمن سلسلة الحملات التي يتم تنفيذها لرفع المخلفات والتراكمات المتواجدة على مدار سنوات، وضمن الاهتمام البالغ برفع مستوى النظافة، وإزالة أشكال المخلفات لإضفاء المظهر الحضاري على الطرق والمحاور.

وأضاف أن المنطقة التي تم رفع المخلفات منها عانت من تراكم الرتش، ما تسبب في إعاقة حركة المارة والسيارات بالشارع.

وأشار إلى أنه تم توجيه حي الطالبية وهيئة النظافة بالدفع بالمعدات وفرق النظافة، وتم رفع كافة المخلفات، فتح الشارع أمام حركة المارة والسيارات لما له من أهمية مرورية، حيث يؤدي إلى شوارع "العروبة وترسا وعز الدين عمر".

ووجه المحافظ حي الطالبية بالمتابعة الدورية للمنطقة لضمان عدم تراكم المخلفات مجدداً ورفع كفاءة النظافة للمنطقة دورياً.

محافظة الجيزة حركة المرور شارع الثلاثيني الهيئة العامة للنظافة

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