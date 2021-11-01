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مصر دولة حضارية.. برلمانية الوفد تطالب بحذف كلمة "عشوائية"

12:52 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
مصر دولة حضارية.. برلمانية الوفد تطالب بحذف كلمة "عشوائية"

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

طالب النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بحذف كلمة عشوائية التي أطلقها أحد النواب خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وقال وهدان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن مصر خالية من العشوائيات ويقوم بهذا العمل الشاق منذ توليه مقاليد الأمور في البلد ومصر نجحت في ذلك وبالتالي لا يجوز أن يقول النواب إن مصر عشوائية.

وأكد أن مصر دولة حضارية ولا يوجد بها عشوائيات ولا بد من الحديث في هذا الشأن أثناء الكلام عن مصر الجديدة.

مجلس النواب سليمان وهدان قانون المرور عشوائية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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