جهاز حدائق أكتوبر ينفذ حملة لإزالة سوق عشوائي بدهشور- صور
12:32 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
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كتب ـ محمد عبدالناصر:
نفذ جهاز مدينة حدائق اكتوبر حملة موسعة لإزالة الباعة الجائلين بالمدينة.
ونشرت الصفحة الرسمية للجهاز مدينة حدائق اكتوبر عبر الفيسبوك، صورا أثناء تنفيذ الحملة التي استهدفت سوق عشوائى للباعة الجائلين بمنطقة دهشور.
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