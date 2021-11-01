وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس

كتب- داليا شبل:

عقد مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس للأبحاث، صباح اليوم الإثنين، اجتماعه الدوري برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. وليد الزواوى أمين المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود. وفاء قنديل رئيس المعهد، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الجهود التى يبذلها علماء المعهد من أبحاث ودراسات تساهم فى النهوض برسالته العلمية والتعليمية، خاصًة وأن معهد تيودور بلهارس يعد من الأماكن التي تخدم المواطن المصري من خلال نخبة من الأساتذة والاستشاريين والمتخصصين فى أمراض الكبد، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالنشر الدولى، وإجراء المزيد من الأبحاث العلمية ذات معامل التأثير، وتعزيز التعاون الدولى مع مختلف الجهات والهيئات العلمية البحثية المتميزة.

وناقش المجلس الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن السادة أعضاء هيئة البحوث بالمعهد، والتى تضمنت ترقيات وتعيينات للباحثين فى عدد من الأقسام بالمعهد طبقاً لللائحة التتفيذبة لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، والتى صدرت بناءًا على قرار رئيس الجمهورية رقم (٤٠٩) لسنة ٢٠٢١، ومنها: قسم الجهاز الهضمى والكبد، أقسام المناعة، أبحاث الدم، الجراحة العامة.

وافق المجلس على قبول عدد من الهدايا والتبرعات، والتى جاءت على النحو التالي:

- منظار قنوات مرارية ومستلزماته بمبلغ 180.000 ألف جنيه (مائة وثمانين ألف جنيه).

- الهدية المقدمة من د.إبراهيم عبد الحق استشارى الأطفال المبتسرين وحديثى الولادة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وهى عبارة عن آلات جراحية ماركة HENNISS الألمانية؛ لخدمة مرضى المستشفى بمبلغ 317663 ألف جنيه (ثلاثمائة وسبعة عشر ألف وستمائة وثلاثة وستون جنيه).

- الهدية المقدمة من المجلس الأعلى للجامعات، وهى عبارة عن عدد (3) ماكينة لوحدة غسيل الكلى وعدد (6) فلتر خاص بالماكينة بمبلغ 349.492.32 ألف جنيه.

- الهدية المقدمة من المجموعة المصرية للاستيراد والتصدير عبارة عن مستلزمات طبية للمعهد بمبلغ 148846.

كما وافق المجلس أيضًا على تخصيص جائزة مقدمة من د. وفاء قنديل رئيس المعهد للباحثين والباحثين المساعدين بمبلغ 100 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن معهد تيودور بلهارس للأبحاث هو معهد طبي بحثي تدريبي خدمي، تم افتتاحه رسميًا في عام 1978؛ بهدف الدفع بالبحث العلمي والتطوير؛ لمكافحة وتشخيص وعلاج أفضل لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والجهاز البولي الناجمة عن الإصابة بالأمراض المتوطنة خاصة البلهارسيا، وأمراض الكبد الفيروسية، ومضاعفاتها من تليف الكبد ودوالي المرئ وأورام الكبد والمثانة والفشل الكلوي، ويضم المعهد حاليًا أكثر من 20 قسمًا بحثيًا، بالإضافة إلى وحدات بحثية متخصصة؛ لخدمة البحوث والخدمة العلاجية، كما يضم المعهد عدد 407 من أعضاء هيئة البحوث.