"دفاع النواب": تعديل قانون المرور يستهدف الترخيص لقيادة الدراجات الخفيفة بـ"عجلتين"

كتب- مصراوي:

دافع النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي عن تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، مؤكدا أنها تستهدف تخفيض سن ترخيص قيادة الدراجات النارية الخفيفة بعجلتين.

وقال العوضي إن التعديل يستهدف محاسبة من يقود هذه الدراجات عند بلوغ السن بدون رخصة، مؤكدا أن الترخيص سيكون لركوب فرد واحد على مثل هذه المركبات.

ونوه إلى أن هذه الدراجات يستخدمها عدد من الشباب في الجامعات وغيرها، نافيا أن يكون هذا التعديل لمن يركب "توك توك".