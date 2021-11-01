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"دفاع النواب": تعديل قانون المرور يستهدف الترخيص لقيادة الدراجات الخفيفة بـ"عجلتين"

12:23 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
"دفاع النواب": تعديل قانون المرور يستهدف الترخيص لقيادة الدراجات الخفيفة بـ"عجلتين"

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

دافع النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي عن تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، مؤكدا أنها تستهدف تخفيض سن ترخيص قيادة الدراجات النارية الخفيفة بعجلتين.

وقال العوضي إن التعديل يستهدف محاسبة من يقود هذه الدراجات عند بلوغ السن بدون رخصة، مؤكدا أن الترخيص سيكون لركوب فرد واحد على مثل هذه المركبات.

ونوه إلى أن هذه الدراجات يستخدمها عدد من الشباب في الجامعات وغيرها، نافيا أن يكون هذا التعديل لمن يركب "توك توك".

مجلس النواب أحمد العوضي قانون المرور تعديل قانون المرور قيادة الدراجات الخفيفة

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