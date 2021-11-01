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١٤ نوفمبر.. بث مباشر لبرنامج "٩٩ دقيقة" للشباب مع البابا تواضروس

12:01 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
١٤ نوفمبر.. بث مباشر لبرنامج "٩٩ دقيقة" للشباب مع البابا تواضروس

برنامج ٩٩ دقيقة

كتب- مينا غالي:

أعلن القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه تقرر بث الحلقة الجديدة من برنامج "٩٩ دقيقة" للشباب مع قداسة البابا تواضروس الثانى، مباشرةً على صفحتَي المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

والمركز الإعلامي القبطي، بالإضافة إلى صفحة "كنيسة ف بيتك"، الصفحة المسؤولة عن برنامج "٩٩ دقيقة".

وأضاف أنه تقرر أن يكون ذلك يوم الأحد ١٤ نوفمبر الجاري، الساعة السابعة والنصف مساءًا.

ويستقبل قداسة البابا أسئلة واستفسارات الشباب أثناء البث المباشر من خلال التعليقات عبر الصفحات الثلاثة، كما يمكن إرسال الأسئلة عبر الرابط التالي:

https://surveyheart.com/form/617ef0a7086cf912a7fd5e32

برنامج 99 دقيقة البابا تواضروس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم

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