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"برلمانية التجمع" ترفض تعديلات قانون المرور بسبب "التوك توك"

11:52 ص الإثنين 01 نوفمبر 2021
"برلمانية التجمع" ترفض تعديلات قانون المرور بسبب "التوك توك"

عاطف المغاوري

كتب- مصراوي:

رفضت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع برئاسة النائب عاطف المغاوري مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وقال المغاوري إن الأهمال الذي تم من قبل الجهات التنفيذية في التعامل مع أزمة التوك توك يمثل نموذج يجعلنا نرفض هذا التعديل بخفض سن رخصة الدراجات النارية.

وأضاف، حسب كلمته في مجلس النواب اليوم، أن الحكومة فشلت في حل أزمة التوك توك وهناك تناقض في التعامل من قبل الجهات التنفيذية حيث يرخص له في بعض الأماكن ويرفض في أماكن أخرى بالإضافة استخدامه كورقة من قبل بعض مراكز القرى.

المناقشة بدأت.. ما تعديلات قانون المرور المقترحة في مجلس النواب؟

عاطف المغاوري قانون المرور تعديلات قانون المرور التوك توك

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