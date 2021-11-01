Masrawy logo white

هل المقيم بدولة خليجية يستطيع دخول قطر؟ الهجرة توضح

11:49 ص الإثنين 01 نوفمبر 2021
هل المقيم بدولة خليجية يستطيع دخول قطر؟ الهجرة توضح

قطر

كتب- أسامة علي:

تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عددا من الاستفسارات حول إمكانية دخول دولة قطر للمصريين المقيمين بدول الخليج العربي.

واستجابة لتلك الاستفسارات فقد تواصلت الوزارة مع الجهات المعنية وأفادت بأنه لابد من الحصول على تأشيرة للدخول من خلال الموقع الإلكتروني التالي:اضغط هنا.

وأضافت الوزارة إنه من ضمن الإجراءات أن يكون لدى المصريين المقيمين بدول الخليج العربي إقامة سارية لمدة ٦ أشهر، مع إجراء اختبار PCR، وتقديم شهادة الحصول على جرعتي التطعيم ضد فيروس كورونا.​

قطر المقيم بدولة خليجية وزارة الدولة للهجرة دول الخليج العربي

الخبر التالى:

"معلومات الوزراء" يستعرض أبرز مؤشرات الصناعات الغذائية محلياً وعالمياً

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

644

متعافون اليوم

331017

إجمالي الإصابات

18651

إجمالي الوفيات

278267

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الصحة تنشر 3 إجراءات احترازية مهمة لحماية الأطفال بالمدارس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا