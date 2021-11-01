هل المقيم بدولة خليجية يستطيع دخول قطر؟ الهجرة توضح

كتب- أسامة علي:

تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عددا من الاستفسارات حول إمكانية دخول دولة قطر للمصريين المقيمين بدول الخليج العربي.

واستجابة لتلك الاستفسارات فقد تواصلت الوزارة مع الجهات المعنية وأفادت بأنه لابد من الحصول على تأشيرة للدخول من خلال الموقع الإلكتروني التالي:اضغط هنا.

وأضافت الوزارة إنه من ضمن الإجراءات أن يكون لدى المصريين المقيمين بدول الخليج العربي إقامة سارية لمدة ٦ أشهر، مع إجراء اختبار PCR، وتقديم شهادة الحصول على جرعتي التطعيم ضد فيروس كورونا.​