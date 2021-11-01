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الصحة تنشر 3 إجراءات احترازية مهمة لحماية الأطفال بالمدارس

11:47 ص الإثنين 01 نوفمبر 2021
الصحة تنشر 3 إجراءات احترازية مهمة لحماية الأطفال بالمدارس

ارشيفية

كتب - أحمد جمعة:

نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة والسكان على موقع "فيسبوك"، الاثنين، 3 إجراءات احترازية لحماية الأطفال خلال فترة المدرسة.

وشددت وزارة الصحة، على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، إضافة إلى الحفاظ على نظافة اليدين.

كما أكدت الوزارة على ضرورة الحرص على تهوية الفصول جيداً.

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حماية الأطفال بالمدارس فيروس كورونا كوفيد19 التباعد الاجتماعي

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