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التمويل العقاري| الإسكان تعلن موعد الطرح الجديد لشقق الـ3% (مشروعات وأماكن)

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، موعد الطرح القادم من وزارة الإسكان والذي سيكون بالتمويل العقاري.

وقال عباس في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه خلال الأيام الأولى من شهر نوفمبر الحالي سيتم الإعلان عن مواعيد الحجز في أضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التي تناسب مختلف شرائح المجتمع.

وتابع: المشروعات التي سيتم طرحها ستكون معظمها جاهز للتسليم وبنظام التمويل العقاري بفائدة 3 %، ولمدة سداد تصل إلى 30 عامًا، مثل مشروعات سكن مصر وجنة ودار مصر.

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وجاءت أماكن الشقق التي ستكون ضمن أضخم طرح على النحو التالي:

جنة:

المشروع الأول وهو جنة للإسكان الفاخر، ويتواجد في 8 مدن جديدة هم (6 أكتوبر – الشروق – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – دمياط الجديدة – ملوي الجديدة).

المشروع عبارة عن كمبوند متكامل به كل الخدمات من مناطق تجارية وبوابات أمن وسور خرساني، كما يتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب بأعلى جودة.

شقق جنه متوافقة مع مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، لكن بعض أسعار الشقق تتجاوز المليون جنيه و400 ألف، وفي هذه الحالة سيتم التعامل وفقًا لمبادرة التمويل العقارى بفائدة 8% ومدة سداد حتى 20 سنة.

سكن مصر:

المشروع الثاني وهو سكن مصر للإسكان المتوسط، حيث تتواجد الشقق بـ12 مدينة جديدة هم: (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور – القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – غرب قنا – دمياط الجديدة – الشروق – ناصر "غرب أسيوط").

وحدات سكن مصر جاهزة للتسليم في معظم المدن، حيث يتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب أيضًا، لكن يوجد سور شجري حول المشروع ولا يوجد بوابات آمن، لكن يوجد حصة في الأرض من المشروع الحاجزين.

دار مصر:

المشروع الثالث وهو دار مصر للإسكان المتوسط، حيث تتواجد شقق دار مصر بـ8 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – الشروق – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب الجديدة).

الإسكان المتميز:

ومن ضمن المشروعات التي سيتم طرحها أيضا الإسكان الساحلي المتميز، بمدن (رشيد الجديدة – العلمين الجديدة – دمياط الجديدة).

مشروعات متنوعة:

كما تطرح هيئة المجتمعات عددًا من المشروعات المختلفة مثل وحدات الإسكان ذي الطابع الساحلى، بمدينة المنصورة الجديدة.

ويتميز الإسكان الساحلي بشكله المميز والفريد، حيث تتكون العمارات من دور أرض و5 ادوار، والعمارات كاملة التشطيب ولا يوجد بها مصعد كهربائي.

كما سيتم طرح وحدات بمشروع أرض مطار إمبابة، حيث تم طرح ما يقرب من 800 وحدة العامل الماضي، ويتميز المشروع بالقرب من المناطق الحيوية في القاهرة الكبرى.