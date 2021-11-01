​رئيس "مصر العليا للكهرباء" يكشف استعدادات تأمين احتفالية "الكباش" في الأقصر

كتب- محمد صلاح:

في ضوء استعدادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية للاحتفالية الكبرى التي سيتم تنظيمها في محافظة الأقصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة الخاصة بمشروع طريق المواكب الكبرى المعروف بـ"طريق الكباش".

أكد المهندس سامي أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، انتهاء استعدادات الشركة لإقامة الاحتفالية التي ستقام في الأقصر خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرًا إلى أنه تم إعداد كافة الخطط والبرامج المتعلقة بتأمين عمليات توصيل وتأمين التغذية الكهربائية للاحتفالية.

وأضاف أبو وردة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن هناك تنسيق على أعلى مستوى مع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية لتوفير كافة المهمات وماكينات ووحدات الديزل والطوارئ للاحتفالية العالمية، حيث وجّه رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

وأكد أن الشركة انتهت من كافة أعمال التجهيزات الخاصة بتأمين الاحتفالية مع تأكيد إعلان حالة الطوارئ بكافة قطاعات الشركة الأربع التي تضم (سوهاج، قنا، أسوان، الأقصر)، حيث تم الدفع بـ21 مولد وماكينة ديزل مختلف القدرات مع تواجد فرق فنية على أعلى مستوى لتأمين الاحتفالية وضمان استقرار التغذية الكهربائية.