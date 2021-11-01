Masrawy logo white

​رئيس "مصر العليا للكهرباء" يكشف استعدادات تأمين احتفالية "الكباش" في الأقصر

06:00 ص الإثنين 01 نوفمبر 2021
​رئيس "مصر العليا للكهرباء" يكشف استعدادات تأمين احتفالية "الكباش" في الأقصر

المهندس سامي أبو وردة

كتب- محمد صلاح:

في ضوء استعدادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية للاحتفالية الكبرى التي سيتم تنظيمها في محافظة الأقصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة الخاصة بمشروع طريق المواكب الكبرى المعروف بـ"طريق الكباش".

أكد المهندس سامي أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، انتهاء استعدادات الشركة لإقامة الاحتفالية التي ستقام في الأقصر خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرًا إلى أنه تم إعداد كافة الخطط والبرامج المتعلقة بتأمين عمليات توصيل وتأمين التغذية الكهربائية للاحتفالية.

وأضاف أبو وردة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن هناك تنسيق على أعلى مستوى مع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية لتوفير كافة المهمات وماكينات ووحدات الديزل والطوارئ للاحتفالية العالمية، حيث وجّه رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

وأكد أن الشركة انتهت من كافة أعمال التجهيزات الخاصة بتأمين الاحتفالية مع تأكيد إعلان حالة الطوارئ بكافة قطاعات الشركة الأربع التي تضم (سوهاج، قنا، أسوان، الأقصر)، حيث تم الدفع بـ21 مولد وماكينة ديزل مختلف القدرات مع تواجد فرق فنية على أعلى مستوى لتأمين الاحتفالية وضمان استقرار التغذية الكهربائية.

قطاع الكهرباء احتفالية الكباش الأقصر طريق الكباش

الخبر التالى:

السيسي: تسوية أزمات المنطقة تتم بتحقيق الاستقرار واستعادة أركان الدولة الوطنية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

644

متعافون اليوم

331017

إجمالي الإصابات

18651

إجمالي الوفيات

278267

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|59 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا