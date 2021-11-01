"صناعة البرلمان": استدعاء وزراء المجموعة الاقتصادية بداية من الأسبوع المقبل
كتب- نشأت علي:
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، بعدد من التوصيات خلال اجتماعها، أثناء مناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.
وجاءت على رأس التوصيات أن المجموعة الاقتصادية مسئولة مسؤولية كاملة عن اقتصاد البلد بأكملها أي أن المسؤولية لا تقع على وزارة بعينها بل وزراء المجموعة الاقتصادية جميعًا.
وجاءت التوصية الثانية تقسيم القطاعات والصناعات على كل نائب لفحص أزمات ومشكلات كل قطاع وكل صناعة وعرض الحلول على اللجنة خلال الاجتماعات المقبلة.
وقال المهندس معتز محمود، إن لدينا أمرين مهمين خلال دور الانعقاد الحالي وهم الانتهاء من قانون الصناعة الموحد، وتفعيل دور اللجنة في الزيارات الميدانية.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان