"صناعة البرلمان": استدعاء وزراء المجموعة الاقتصادية بداية من الأسبوع المقبل

كتب- نشأت علي:

‏أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، بعدد من التوصيات خلال اجتماعها، أثناء مناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.

‏وجاءت على رأس التوصيات أن المجموعة الاقتصادية مسئولة مسؤولية كاملة عن اقتصاد البلد بأكملها أي أن المسؤولية لا تقع على وزارة بعينها بل وزراء المجموعة الاقتصادية جميعًا.

‏وجاءت التوصية الثانية تقسيم القطاعات والصناعات على كل نائب لفحص أزمات ومشكلات كل قطاع وكل صناعة وعرض الحلول على اللجنة خلال الاجتماعات المقبلة.

‏وقال المهندس معتز محمود، إن لدينا أمرين مهمين خلال دور الانعقاد الحالي وهم الانتهاء من قانون الصناعة الموحد، وتفعيل دور اللجنة في الزيارات الميدانية. ​