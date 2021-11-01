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"صناعة البرلمان": استدعاء وزراء المجموعة الاقتصادية بداية من الأسبوع المقبل

12:53 ص الإثنين 01 نوفمبر 2021
"صناعة البرلمان": استدعاء وزراء المجموعة الاقتصادية بداية من الأسبوع المقبل

المهندس معتز محمود

كتب- نشأت علي:

‏أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، بعدد من التوصيات خلال اجتماعها، أثناء مناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.

‏وجاءت على رأس التوصيات أن المجموعة الاقتصادية مسئولة مسؤولية كاملة عن اقتصاد البلد بأكملها أي أن المسؤولية لا تقع على وزارة بعينها بل وزراء المجموعة الاقتصادية جميعًا.

‏وجاءت التوصية الثانية تقسيم القطاعات والصناعات على كل نائب لفحص أزمات ومشكلات كل قطاع وكل صناعة وعرض الحلول على اللجنة خلال الاجتماعات المقبلة.

‏وقال المهندس معتز محمود، إن لدينا أمرين مهمين خلال دور الانعقاد الحالي وهم الانتهاء من قانون الصناعة الموحد، وتفعيل دور اللجنة في الزيارات الميدانية. ​

مجلس النواب لجنة الصناعة وزراء المجموعة الاقتصادية

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