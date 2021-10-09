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لتسهيل حركة السائحين.. تعرف على 5 طرق ومحاور مطوّرة في منطقة الأهرام

11:38 م السبت 09 أكتوبر 2021
لتسهيل حركة السائحين.. تعرف على 5 طرق ومحاور مطوّرة في منطقة الأهرام

منطقة أهرامات الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ مخططاتها لتطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومنطقة هضبة الأهرامات.

يأتي ذلك بهدف تحسين الرؤية البصرية وإزالة المعوقات المرورية وإضفاء اللمسات الجمالية على محور المريوطية الذي يشهد ترددًا من الأفواج السياحية وتحيطه المناطق الأثرية.

ويرصد "مصراوي" طرق ومحاور تم تطويرها على النحو التالي:

1- تطوير طريق التجنيد المجاور للمتحف المصري الكبير بتكلفه 25 مليون جنيه وبطول حوالي 2.5 كم.

2- تشمل أعمال التطوير رصف طبقة الطريق ودعمه بأعمدة الإنارة وبالوعات صرف الأمطار وأرصفة للمشاه ومساحات خضراء لإضفاء اللمسه الجمالية.

3- استكمال أعمال تطوير طريق المنصورية بدء من منطقة كفر غطاطي وبطول 4 كم، ويعتبر أحد الطرق المؤدية للمنطقة الأثرية بالأهرامات والتي تحظي باهتمام كبير من السياح.

4- جار تطوير طريق سقارة السياحي الذي يعاني على مدار سنوات من وجود تعديات ومخالفات وإعاقة للحركة المرورية.

5- استكمال منظومة التطوير لعدد من المحاور بمحافظة الجيزة مثل المنصورية وأنور السادات وإسكندرية الصحراوي وسقارة والرماية وغيرها.

الأهرامات منطقة الأهرام الجيزة المتحف المصري الكبير

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