العمل الجماعي و"حياة كريمة".. برلمانيون يكشفون جهودهم لخدمة المواطنين

(مصراوي):

يُعرف أن الهيئة البرلمانية داخل أروقة البرلمان بغرفتَيه النواب والشيوخ يكون دورها التنسيق بين أعضاء البرلمان من الحزب الواحد؛ فمثلًا توجد برلمانية حزب مستقبل وطن بمجلس النواب، ويرأسها النائب أشرف رشاد، وفي "الشيوخ" يرأسها النائب حسام الخولي.

بينما نواب الصعيد، وتحديدًا محافظة سوهاج، خصوصًا من أعضاء حزب مستقبل وطن، فكروا خارج الصندوق وأقاموا هيئة برلمانية خارج أروقة مجلسَي النواب والشيوخ من أجل التنسيق وتقديم الطلبات لخدمة المواطنين.

على صعيد مجلس الشيوخ، يكوِّن النواب اللواء مجدي القاضي والدكتور أحمد أبو الدهب واللواء محمود أبوسديرة، تكتلًا برلمانيًّا في صورة هيئة برلمانية خارج المجلس، تهدف في المقام الأول إلى العمل على قلب رجل واحد وتحت مظلة واحدة هي حزب مستقبل وطن.

قال اللواء مجدي القاضي، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، إنه منذ اليوم الأول للترشح على مقعد الشيوخ بمحافظة سوهاج وهو على تواصل مستمر مع المرشحين حينها أيضًا والنائبين حاليًّا أبو الدهب وأبو سديرة؛ من أجل التنسيق والعمل الجماعي والتفكير خارج الصندوق.

وأضاف القاضي أنه من أنصار أن العمل الجماعي أفضل وأنجح ويحقق الهدف؛ هو خدمة المواطنين، مؤكدًا أنه يرصد مشكلات المواطنين، بالإضافة إلى ما يأتي إليه من المواطنين ويقوم بالتنسيق مع النائبين من أجل حل هذه المشكلات.

ونوه القاضي بأنه يقدم طلبات المواطنين من خلال أوراقه الخاصة، حينما تكون المشكلة خاصة بفرد، أما حينما يكون الموضوع يخص عددًا من المواطنين في أماكن مختلفة أقدم الطلب مع النائبين أبو الدهب وأبو سديرة.

واتفق عضو مجلس الشيوخ النائب الدكتور أحمد أبو الدهب، مع ما قاله النائب القاضي، مشيرًا إلى أنه وجد في العمل الجماعي غاية ووسيلة من أجل حل مشكلات المواطنين.

وقال أبو الدهب، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي": إننا اتخذنا على عاتقنا منذ اليوم الأول في التفكير في هذا العمل العام ومنذ اليوم الأول من دخول مجلس الشيوخ أن نكون في خدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن العمل العام في صعيد مصر يختلف عن العمل العام في القاهرة.

وأوضح أبو الدهب أن صعيد مصر به العديد من المشكلات والخدمات، مشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة قامت بمجهود كبير ورائع للغاية؛ لدرجة أن هناك مشروعات تم تنفيذها كان الوقت المحدد لها سنوات عدة.

ولفت النائب إلى أن "حياة كريمة" غيرت مجرى الحياة في صعيد مصر؛ خصوصًا سوهاج، موضحًا أن سوهاج كانت تعاني نقصًا شديدًا في الخدمات.

وأكد محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، أن الكيمياء الموجودة بين نواب الصعيد تتيح لنا هذا التعاون والتنسيق؛ خصوصًا حينما يكون العمل العام هو الهدف وليس المصالح الشخصية.

وقال أبو سديرة إن العمل مع النائبين القاضي وأبو الدهب، يهدف في المقام الأول إلى الحصول على الخدمة للمواطنين في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن كل مننا يحاول استغلال موقعه ومعارفه من أجل الإسراع في تقديم الخدمة للمواطنين.

واتفق النائب مع ما قاله النائب أبو الدهب بأن مبادرة حياة كريمة ربما رفعت من حمل الأثقال التي كانت على عاتق النواب إلى حد كبير، مقدمًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على هذه المبادرة.

وشدد أبو سديرة على ضرورة أن تسهم الجهات التنفيذية في تنفيذ المبادرة بالشكل الذي أعلنه الرئيس السيسي، ويتمناه المواطن، مطالبًا المواطنين أيضًا بضرورة المساهمة في تنفيذ هذه المشروعات عبر الوعي بأهميتها والحفاظ عليها.