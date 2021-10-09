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بعد بدء الدراسة.. الصحة توجه مناشدة عاجلة لأسر الطلاب من الحضانة الثانوي

11:04 م السبت 09 أكتوبر 2021
بعد بدء الدراسة.. الصحة توجه مناشدة عاجلة لأسر الطلاب من الحضانة الثانوي

لقاح كورونا

كتب- أحمد جمعة:

ناشدت وزارتا الصحة والسكان والتربية والتعليم، كافة أولياء الأمور وأسر الطلبة من أول رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوية العامة والفنية بسرعة التوجه إلى أقرب مركز من مراكز اللقاحات المنتشرة على مستوى الجمهورية؛ لأخذ اللقاح لحماية الطلبة وللحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

كانت وزارة الصحة قررت تطعيم جميع العاملين بالتربية والتعليم، ومنع دخولهم إلى المدارس بدون الحصول على لقاح كورونا.

لقاح كورونا وزارة الصحة وزارة التربية والتعليم مرحلة رياض الأطفال فيروس كورونا

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