إحباط تهريب أقراص مخدرة و21 ألف دولار مع راكب في المطار

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب أقراص مخدرة ونقد أجنبي وسجائر إلكترونية ومستلزماتها، أخفاها راكب مصري قادم من جنوب أفريقيا داخل حقائبه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران، رحلة رقم 840 القادمة من جوهانسبرج، اشتبه سالم عابد رئيس قسم الجمارك في راكب مصري الجنسية، يحمل 4 حقائب كبيرة، وبالعرض على حمدي حافظ نائب مدير الإدارة قرر تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بآشعة X-RAY، بمعرفة محمود سعد مأمور الفحص، تلاحظ وجود كثافات متماثلة، وبالعرض على حسين هيكل نائب مدير الإدارة قرر تكليف أمير محمود مأمور الجمرك تحت إشراف أحمد فؤاد مدير إدارة الحركة بتفتيش حقائب الراكب، وتفتيشه ذاتيًا، وتبين وجود 57 شريطًا لأقراص الترامادول المخدرة 150 مليجرام، و4 شرائط لأقراص ترامادول المخدرة 200 مليجرام، بكل شريط 10 أقراص بإجمالي 610 أقراص ترامادول المخدرة، و21 ألف دولار أمريكي، و350 عبوة سجائر إلكترونية وقطع غيارها ومستلزماتها مخبأة داخل علب الشيكولاتة، وداخل سجادة والجوارب وسلمجيوب الملابس بحقائبه.