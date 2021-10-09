السيسي يوجّه بتحقيق رغبة سيدة سوهاجية بإقامة ورشة للحرف اليدوية بقرية تونس

كتب– أسامة علي:

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرة التجارة والصناعة، بتلبية رغبة إحدى المشاركات في معرض تراثنا للصناعات والحرف اليدوية، بإقامة ورشة عمل للتدريب على الحرف اليدوية بقرية تونس بمحاظة سوهاج.

وافتتح السيسي، معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس كما تفقد الرئيس السيسي عددًا من أجنحة المعرض.

وسلّم الرئيس السيسي، جوائز مالية لأفضل 3 مشروعات حرفية وتراثية للقرى على مستوى الجمهورية، على هامش افتتاحه اليوم السبت، فعاليات معرض (تراثنا) للحرف اليدوية، المقام حتى 15 أكتوبر، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وحصل المشروع الأول لسيدة من محافظة الفيوم، على جائزة قيمتها 50 ألف جنيه، فيما فازت سيدة من سوهاج بالجائزة الثانية بقيمة 30 ألف جنيه، ووجّه الرئيس السيسي بزيادة قيمة هذه الجائزة نظرًا لأن السيدة تعول 8 أطفال، بينما فاز بالجائزة الثالثة شاب من محافظة الغربية.

ويشارك في معرض (تراثنا) - الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويستمر حتى 15 أكتوبر الجاري - بنك القاهرة (الشريك الاستراتيجي للمعرض) و29 جهة تمثل وزارات الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والسياحة والتعليم العالي، من خلال عدد من الجامعات المصرية التي تعرض المنتجات الفنية للمبدعين من الطلبة والطالبات الذين يتيح لهم المعرض الفرصة لتسويق منتجاتهم الفنية المتنوعة، بالإضافة إلى مشروعات سيدات المجلس القومي للمرأة وما تتميز به من منتجات راقية ومتميزة خاصة في الملابس والاكسسوارات والحلي.

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