في درجة حرارة -60.. الصحة تحدد 6 مراكز لحفظ لقاح فايزر
كتب- أحمد جمعة:
أرسلت وزارة الصحة والسكان، خطابا إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، متضمنًا التعليمات الخاصة بلقاح فايزر-بايونتك المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وشددت الوزارة على حفظ اللقاح في المخازن الرئيسية للمحافظات الست المختارة، لتكون محافظات مركزية للتخزين، وهي (القاهرة- مخازن حلوان، الدقهلية، البحيرة، بورسعيد، أسيوط، الأقصر).
وأشارت إلى حفظ اللقاح في معدات سلسلة التبريد المزودة بها تلك المراكز، في درجة حرارة من -60 إلى -90 درجة سيليزية، علمًا بأن حفظ اللقاح داخل السلسة يحافظ على صلاحية اللقاح حتى تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العبوة.
وحذر المنشور من إعادة تجميد اللقاح بعد إذابته.
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