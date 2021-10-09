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الإفتاء توضح حكم استخدام تقنية الخلايا الجذعية في العلاج الطبي

08:13 م السبت 09 أكتوبر 2021
الإفتاء توضح حكم استخدام تقنية الخلايا الجذعية في العلاج الطبي

دار الإفتاء المصرية

(مصراوي):

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ورد إليها سؤال، حول حكم استخدام تقنية الخلايا الجذعية في العلاج الطبي؟

وأكدت الدار في ردها، أن الخلايا الجذعية هي خلايا لها القدرة على الانقسام والتكاثر لتعطي أنواعًا مختلفة من الخلايا المتخصصة وتُكوِّن أنسجة الجسم المختلفة، وتمكن العلماء حديثًا من التعرف على هذه الخلايا وعزلها وتنميتها؛ بهدف استخدامها في علاج بعض الأمراض.

وأضافت الدار، أن هذه الخلايا يمكن الحصول عليها عن طريق الجنين وهو في مرحلة الكرة الجرثومية، أو الجنين السِّقط في أي مرحلة من مراحل الحمل، أو عن طريق المشيمة أو الحبل السُّري، أو عن طريق الأطفال أو البالغين، أو عن طريق الاستنساخ بأخذ خلايا من الكتلة الخلوية الداخلية.

والحصول على هذه الخلايا وتنميتها واستخدامها بهدف العلاج، أو لإجراء الأبحاث العلمية المباحة إن لم يلحق ضررًا بمن أخذت منه فهو جائز شرعًا.

ولا يجوز الحصول على الخلايا الجذعية بسلوك طريق محرم، كالإجهاض المتعمد للجنين دون سبب شرعي، أو بإجراء تلقيح متعمد بين بويضة امرأة وحيوان منوي من أجنبي عنها، أو بأخذها من طفل ولو بإذن وليه؛ لأن الولي ليس له أن يتصرف فيما يخص من هو تحت ولايته إلا بما فيه النفع المحض له.

دار الإفتاء المصرية تقنية الخلايا الجذعية العلاج الطبي الإجهاض

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