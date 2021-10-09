تصور جوي لأعمال تنفيذ مشرع القطار الكهربائي "السلام / العاصمة الإدارية" فيديو

كتب- أسامة علي:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل، مقطع فيديو لتصوير جوي بشأن تقدم أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT( السلام /العاصمة الإدارية الجديدة /العاشر من رمضان).

أوشكت وزارة النقل على الانتهاء من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان)، المقرر افتتاح وتشغيل مرحلته الأولى مع احتفالات أكتوبر المقبل.

وتمتد المرحلة الأولى من المشروع من محطة عدلي منصور وحتى العاصمة الإدارية 1، والمرحلة الثانية من محطة العاصمة الإدارية 1 حتى العاصمة الإدارية 2، ويبلغ طول مسار القطار بالكامل 103.3 كم بعدد 19 محطة بعد إضافة محطات "غرب العاشر – العاشر من رمضان – مركز المدينة".