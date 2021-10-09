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"مصر للطيران" تسيّر رحلة خاصة لنقل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ليبيا

07:28 م السبت 09 أكتوبر 2021
"مصر للطيران" تسيّر رحلة خاصة لنقل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ليبيا

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة (مصر للطيران) تسيير رحلة خاصة رقم MS3040 من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مطار بني غازي بليبيا؛ لسفر المنتخب المصري؛ لمواجهة نظيره الليبي ضًمن منافسات تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجرى تسيير الرحلة بأحدث طرازات الشركة الوطنية (بوينج B737-800) المزودة بكل وسائل الراحة والرفاهية، هذا ومن المقرر عودة المنتخب الوطني في 11 أكتوبر الجاري.

وحرصت (مصر للطيران) - بحسب بيان أصدرته اليوم السبت، على تقديم جل تسهيلات السفر لبعثة المنتخب الوطني، وقامت إدارة الرحلات الخاصة بالتنسيق مع فريق من العلاقات العامة والمحطة بمصر للطيران ومطار برج العرب بإنهاء إجراءات سفر البعثة في سهولة ويسر.

وكان منتخب مصر فاز على منافسه الليبي، في مباراة جمعتها باستاد برج العرب مساء أمس، بهدف نظيف في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

مصر للطيران المنتخب الوطني لكرة القدم ليبيا مطار برج العرب

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